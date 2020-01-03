- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن سبب رغبة نيمار في العودة الى برشلونة والان مع التفاصيل
الجمعة 3 يناير 2020
أفادت بعض التقارير الصحفية ، عن السبب الرئيسي الذي دفع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي يفكر في العودة الى برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
واشارت صحيفة الموندو ديبورتيفو الاسبانية في تقريرها الى ان نيمار ادرك أنه قد ارتكب خطأ من خلال تغيير برشلونة والانتقال الى سان جيرمان.
وأشارت الصحيفة إلى أن شخصًا مقرب للغاية من البرازيلي قد أكد ان الدافع النهائي الذي أدى إلى رغبة نيمار في الرحيل هو الخسارة امام مانشستر يونايتد الانكليزي والخروج من دوري الأبطال.
وكان يوم في 6 آذار 2019 قد شهد تأهل مانشستر يونايتد على حساب باريس الى الدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا بعد الفوز عليه 3-1 بفعل تقنية الفار التي منحت الشياطين الحمر ركلة جزاء في الثواني الأخيرة سجلها راشفورد.
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن سبب رغبة نيمار في العودة الى برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.