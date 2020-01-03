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الكشف عن سبب رغبة نيمار في العودة الى برشلونة

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الجمعة 3 يناير 2020

أفادت بعض التقارير الصحفية ، عن السبب الرئيسي الذي دفع النجم البرازيلي ​نيمار​ دا سيلفا نجم باريس ​سان جيرمان​ الفرنسي يفكر في العودة الى ​برشلونة​ الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

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واشارت صحيفة الموندو ديبورتيفو الاسبانية في تقريرها الى ان نيمار ادرك أنه قد ارتكب خطأ من خلال تغيير برشلونة والانتقال الى سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة إلى أن شخصًا مقرب للغاية من البرازيلي قد أكد ان الدافع النهائي الذي أدى إلى رغبة نيمار في الرحيل هو الخسارة امام مانشستر يونايتد الانكليزي والخروج من دوري الأبطال.

وكان يوم في 6 آذار 2019 قد شهد تأهل مانشستر يونايتد على حساب باريس الى الدور ربع النهائي في بعد الفوز عليه 3-1 بفعل تقنية الفار التي منحت الشياطين الحمر ركلة جزاء في الثواني الأخيرة سجلها راشفورد.  

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