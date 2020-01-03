مانشستر سيتي يريد تجديد عقد فرناندينيو

الجمعة 3 يناير 2020

تجدد مدة عقد ​فرناندينيو​ لمدةعام واحد للبقاء في ​مانشستر سيتي​، وفقاً لتقارير صحافية إنكليزية.



وما زال لدى البرازيلي بضعة أشهر فقط على انتهاء الصفقة الحالية، ويمكن أن يبدأ الحديث مع الأندية الأجنبية هذا الشهر.

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وكان زميله ​رياض محرز​ قال الشهر الماضي ان اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا سيغادر في الصيف، رغم أنه يعتقد أن الجزائري كان مخطئًا.

وقالت "ذا صن" إن سيتي يتفاوض مع فرناندينيو وهو واثق بأن سيتمكن من تأمين خدماته لموسم آخر.

ولعب لاعب خط الوسط في مركز الظهير مع فريق ​بيب غوارديولا​ هذا الموسم.