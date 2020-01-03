- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يريد تجديد عقد فرناندينيو والان مع التفاصيل
الجمعة 3 يناير 2020
تجدد مدة عقد فرناندينيو لمدةعام واحد للبقاء في مانشستر سيتي، وفقاً لتقارير صحافية إنكليزية.
وما زال لدى البرازيلي بضعة أشهر فقط على انتهاء الصفقة الحالية، ويمكن أن يبدأ الحديث مع الأندية الأجنبية هذا الشهر.
وكان زميله رياض محرز قال الشهر الماضي ان اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا سيغادر في الصيف، رغم أنه يعتقد أن الجزائري كان مخطئًا.
وقالت "ذا صن" إن سيتي يتفاوض مع فرناندينيو وهو واثق بأن سيتمكن من تأمين خدماته لموسم آخر.
ولعب لاعب خط الوسط في مركز الظهير مع فريق بيب غوارديولا هذا الموسم.
كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر سيتي يريد تجديد عقد فرناندينيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.