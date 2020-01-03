مانويل نوير يهدد بايرن ميونيخ

الجمعة 3 يناير 2020

مانويل نوير

ألمح الحارس الألماني ​مانويل نوير​ مهدداً إدارة ​بايرن ميونيخ​ بالرحيل عن صفوف الفريق، في حال عدم مشاركته في المباريات كافة بالموسم القادم.

Advertisements

وأكدت صحيفة "بيلد" الألمانية، الخميس، أن إدارة بايرن تطمح في التوقيع مع ​ألكسندر نوبل​، حارس مرمى ​شالكه​، مع إشراكه في 15 مباراة على الأقل بعد التوقيع.

ورفض نوير فكرة المداورة في مركز حراسة المرمى مع أي إسم آخر، لذلك فإنه أبلغ إدارة ناديه برغبته في الرحيل إذا أصروا على هذه الفكرة.

على جانب متصل، أبدى حارس شالكه، ألكسندر نوبل، تردده في التوقيع لصالح البافاري، بسبب تخوفه من الجلوس على دكة البدلاء لفترات طويلة.