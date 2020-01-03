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شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الجمعة 3 - 1 - 2020 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل
الجمعة 3 يناير 2020
تقام اليوم الجمعة 3-1-2020 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها إشبيلية ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني، ومباراة الفيصلي والهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين.
حيث يلتقي وادي دجلة أمام طلائع الجيش في الدوري المصري.
ويستضيف الفيصلي نظيره الهلال، في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
ويسلط لكم موقع "الخليج 365"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.
موعد مباريات الدوري المصري
وادي دجلة ضد طلائع الجيش، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أون سبورت.
موعد مباريات الدوري الإسباني
إشبيلية ضد أتليتك بيلباو، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.
موعد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين
الاتفاق ضد أحد، تقام المباراة في تمام 4:40 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 5:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية.
الفيصلي ضد الهلال، تقام المباراة في تمام 6:50 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 7:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية.
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