شكرا لقرائتكم خبر عن موعد والقناة الناقلة لمباراة الهلال والفيصلي في كأس خادم الحرمين والان مع التفاصيل

الجمعة 3 يناير 2020 نادي الهلال يلتقي نادي الهلال السعودي أمام نظيره الفيصلي، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتقام مباراة الهلال والفيصلي على أرضية ملعب مدينة المجمعة الرياضية. Advertisements وتأهل الهلال لدور الستة عشر بعد تخطيه لفريق الجبلين بنتيجة 4-2، بينما تأهل الفيصلي على حساب نجران بعد الفوز بنتيجة 3-1. موعد مباراة الهلال والفيصلي تقام مباراة الهلال والفيصلي في تمام الساعة 06:50 بتوقيت القاهرة، و07:50 بتوقيت مكة المكرمة. القناة الناقلة لمباراة الهلال والفيصلي تذاع مباراة الهلال والفيصلي على قناة Ksa sports HD1.

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