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أليسون يتوج بجائزة السامبا الذهبية عن عام 2019

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محمد الدمتناوي 0 تبليغ

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الجمعة 3 يناير 2020

توج أليسون بيكر، حارس مرمى والمنتخب البرازيلي، بجائزة السامبة الذهبية لأفضل لاعب برازيلي عن عام 2019.

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وساهم أليسون في العام الماضي مع ليفربول في تحقيق لقب والسوبر الأوروبي وأيضًا كأس العالم للأندية، وتحقيق لقب كوبا أمريكا مع المنتخب البرازيلي.

وبعد تتويجة بتلك الجائزة، أصبح أليسون أول حارس برازيلي يتوج بهذه الجائزة.

يذكر أن روبيرتو فيرمينيو زميله في الفريق، قد حصل على هذه الجائزة عام 2018.

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