قائمة المُرشحين لجائزة أفضل مدرب عن شهر ديسمبر في الدوري الإنجليزي

الجمعة 3 يناير 2020

أفضل مدرب عن شهر ديسمبر في الدوري الإنجليزي

أعلن الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، عن قائمة المُرشحين لجائزة أفضل مدرب في البريميرليج لشهر ديسمبر الماضي.

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ويتنافس على الجائزة كل من، الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، والنرويجي أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، ونايجل بيرسون مدرب فريق واتفورد.

كلوب خاض مع ليفربول 5 مباريات خلال شهر سبتمبر وحقق العلامة الكاملة في الفوز في كل المباريات.

بينما لعب سولشاير مع مانشستر يونايتد، 7 مباريات في الشهر الماضي، وفاز في 4، وهزم في واحدة وتعادل في لقائين.

فيما لعب نايجل بيرسون مع واتفورد 6 مباريات في ديسمبر، وفاز في مباراتين وهُزم وتعادل في مثليهما.