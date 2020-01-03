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شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة المُرشحين لجائزة أفضل لاعب عن شهر ديسمبر في البريميرليج والان مع التفاصيل
الجمعة 3 يناير 2020
أعلن الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، عن قائمة المُرشحين لجائزة أفضل لاعب في البريميرليج لشهر ديسمبر الماضي.
ويتنافس 8 لاعبين على الجائزة، وفقًا لما نشره الحساب الرسمي للبريميرليج.
ويتنافس على الجائزة كل من الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد الظهير الأيسر لنادي ليفربول، والأرجنتيني إيمي بوينديا مُهاجم فريق نورويتش سيتي، و كاليفريت ليوين مُهاجم إيفرتون.
ويتنافس أيضًا كل من كيفين دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي، وداني إنجز مُهاجم ساوثهامبتون، وكذلك أداما تراوري جناح وولفرهامبتون، بالإضافة إلى جيمي فاردي مُهاجم ليستر سيتي وبن فوستر حارس مرمى واتفورد.
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