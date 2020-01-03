شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أزمات تهدد المدير التنفيذي لـ«بيراميدز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اندلعت الأزمات داخل أروقة نادي بيراميدز منذ بداية الموسم، وتغير حال الفريق من منافس على الألقاب كما كان في الموسم الماضي، إلى فريق يبحث عن مركز جيد في جدول ترتيب الدوري، وذلك عقب تغيير الإدارة التي كان على رأسها المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، كان نقطة انطلاق الخلافات والأزمات داخل الفريق، بعد توليه المهمة في بداية الموسم الجاري، بحسب ما أكده مصدر داخل النادي، عقب تغيير الإدارة ورحيل تركي آل الشيخ، والتي بدأها بمحاولة تطفيش الثنائي حسام البدري وأحمد حسن، حتى نجح في الوصول إلى مبتغاه وتقدم الثنائي باستقالتهما من إدارة النادي، ورحلا عن الفريق بعدما رفضوا التعاقد مع أسماء معينة في بداية الموسم.

ونستعرض في السطور التالية أزمات المدير التنفيذي التي تسببت في حالة من الاستياء داخل إدارة النادي، كما كانت عاملا مؤثرا في انهيار الفريق..

1- وردة والجباس:

أشعل «عيد»، الخلافات داخل نادي بيراميدز، بعدما أصر في بداية الأمر على التعاقد مع عمرو وردة، لاعب المنتخب الوطني، وهو ما رفضه الجميع، وكان قاب قوسين أو أدني من التعاقد معه لولا تدخل مجلس الإدارة حينذاك، ولكنه تعاقد مع دودو الجباس الذي رفضه ناديي طنطا والإنتاج الحربي عندما تم عرضه عليهما، ولكنه تعاقد معه وأحضره إلى نادي بيراميدز.

2 – لاعبين دون المستوى

وأكد المصدر أن تعاقد ممدوح عيد مع عدد كبير من اللاعبين في الانتقالات الصيفية الماضية، أبرزهم إسلام عيسي، دودو الجباس، محمود حمادة، إبراهيم حسن، محمد عطوة، أحمد على، عمر لعيوني، أمر رفضه الفرنسي ديسابر، المدير الفني السابق، حيث أكد أن هؤلاء اللاعبين لا يستطيعون المنافسة على البطولات، وأنه حتى لو نفذ المدير التنفيذي للفريق وعده بالتعاقد مع أحمد فتحي، نجم النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي، ورغم أنه سيكون إضافة للفريق، سيكون بيراميدز بحاجة إلى لاعبين آخرين.

كما أن «عيد» حاول إقناع الجهاز الفني بأهمية اللاعبين الذين تعاقد معه، وأنه بإمكانه استكمال مسيرة تركي آل الشيخ، مالك النادي السابق، بالتعاقد مع لاعبين كبار، لكنه فشل في ذلك.

3 – تخبط إداري

وأكد مصدر داخل بيراميدز أن «عيد»، أصبح يفرض أمور معينة داخل النادي، وكان لا يحدث ذلك خلال فترة «تركي آل الشيخ»، الذي في عهده كان بيراميدز ينافس حتي الرمق الأخير على بطولة الدوري الممتاز واحتل المركز الثالث، ووصل إلى نهائي كأس مصر، كما كشف أن هناك حالة من التخبط الإداري داخل النادي والمركز الإعلامي أيضًا.

4- آنتي تشاتشيتش

فرض ممدوح عيد، الكرواتي آنتي تشاتشيتش، المدير الفني على الفريق، حيث أن المدرب يعمل داخل قارة أفريقيا للمرة الأولي وليس لديه خبرات في الكرة العربية والأفريقية وهو الأمر الذي يعد مجازفة كبيرة لفريق في منتصف الموسم.