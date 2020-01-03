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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مانويل نوير يهدد بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020
ألمح الحارس الألماني مانويل نوير مهدداً إدارة بايرن ميونيخ بالرحيل عن صفوف الفريق، في حال عدم مشاركته في المباريات كافة بالموسم القادم.
وأكدت صحيفة "بيلد" الألمانية، الخميس، أن إدارة بايرن تطمح في التوقيع مع ألكسندر نوبل، حارس مرمى شالكه، مع إشراكه في 15 مباراة على الأقل بعد التوقيع.
ورفض نوير فكرة المداورة في مركز حراسة المرمى مع أي إسم آخر، لذلك فإنه أبلغ إدارة ناديه برغبته في الرحيل إذا أصروا على هذه الفكرة.
على جانب متصل، أبدى حارس شالكه، ألكسندر نوبل، تردده في التوقيع لصالح البافاري، بسبب تخوفه من الجلوس على دكة البدلاء لفترات طويلة.
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