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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أليسون يتوج بجائزة السامبا الذهبية عن عام 2019 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020
توج أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول والمنتخب البرازيلي، بجائزة السامبة الذهبية لأفضل لاعب برازيلي عن عام 2019.
وساهم أليسون في العام الماضي مع ليفربول في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وأيضًا كأس العالم للأندية، وتحقيق لقب كوبا أمريكا مع المنتخب البرازيلي.
وبعد تتويجة بتلك الجائزة، أصبح أليسون أول حارس برازيلي يتوج بهذه الجائزة.
يذكر أن روبيرتو فيرمينيو زميله في الفريق، قد حصل على هذه الجائزة عام 2018.
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