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قائمة المُرشحين لجائزة أفضل مدرب عن شهر ديسمبر في الدوري الإنجليزي

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قائمة المُرشحين لجائزة أفضل مدرب عن شهر ديسمبر في والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020

أعلن الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، عن قائمة المُرشحين لجائزة أفضل مدرب في البريميرليج لشهر ديسمبر الماضي.

ويتنافس على الجائزة كل من، الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ، والنرويجي أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، ونايجل بيرسون مدرب فريق واتفورد.

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كلوب خاض مع ليفربول 5 مباريات خلال شهر سبتمبر وحقق العلامة الكاملة في الفوز في كل المباريات.

بينما لعب سولشاير مع مانشستر يونايتد، 7 مباريات في الشهر الماضي، وفاز في 4، وهزم في واحدة وتعادل في لقائين.

فيما لعب نايجل بيرسون مع واتفورد 6 مباريات في ديسمبر، وفاز في مباراتين وهُزم وتعادل في مثليهما.

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