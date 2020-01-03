شكرا لقرائتكم سموحة يكشف الأخطاء التحكيمية أمام المصرى البورسعيدى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر نادي سموحة بيان للكشف عن الاخطاء التحكيمية التي غيرت نتيجة مباراة الفريق أمام المصري واهمها احتساب ضربة حزا لا تمت الي الحقيقة بصلة وأكد سموحة ان هذا الخطأ لم يكن عن قصد ولكن في النهاية غيّر نتيجة المباراة واضاع علي سموحة فوزا غالياً.

ونجح فريق المصري البورسعيدي فى الفوز علي سموحة بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما باستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري العام، أحرز هدف سموحة حسام حسن فى الدقيقة 35، فيما أدرك التعادل للمصرى سعيدو سينبورى فى الدقيقة 69 من ركلة جزاء، ونجح محمود وادى فى إحراز هدف الفوز للفريق البورسعيدي في الدقيقة 91 .

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وتسببت الأخطاء التحكيمية فى إشعال ثورة غضب للأندية خلال منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى العام، حيث تزعم ناديا الاسماعيلى والاتحاد السكندرى قائمة أكثر الأندية تضرراً من التحكيم خلال هذه الجولة ، حيث أرسلت إدارة نادى الاتحاد السكندرى احتجاجاً للاتحاد المصرى لكرة القدم ضد طاقم تحكيم مباراة أمس أمام نادى المقاولون العرب، بقيادة الحكم محمد معروف، والذى لم يكن موفقاً هو وطاقم التحكيم، على حد تعبير مسئولى زعيم الثغر، كما اتخذ طاقم الحكام العديد من القرارات التى أضرت بالفريق، وأبرزها على الإطلاق عدم احتساب هدف صحيح وواضح فى بداية اللقاء لصالح نادى الاتحاد السكندرى بداعى تسلل اللاعب خالد قمر، ما أثر بشكل مباشر على النتيجة النهائية للمباراة.

فيما فجرت مباراة الإسماعيلى مع إنبى ثورة غضب عارمة داخل مجلس الدراويش بسبب الأخطاء التحكيمية، حيث يرى مسئولو الإسماعيلى أن المباراة شهدت أخطاء تحكيمية من قبل طاقم التحكيم بقيادة سعيد حمزة بعد احتسابه ركلة جزاء للفريق البترولى مشكوك فى صحتها، فضلاً عن عدم احتساب ركلتى جزاء قبل نهاية المباراة، الأولى ارتطمت بيد مدافع إنبى والثانية بعد عرقله همام طارق والتى على أثرها حدثت مشاحنات بين الجانبين.

وأصدر نادى الإسماعيلي بياناً عبر موقعه الرسمى ضدد حكم مباراة فريقه أمام إنبى فى بطولة الدورى المصرى والتى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثلة.

وأبدى سموحة أعتراضه التام على حكم مباراة المصري وأعلن تضامنه مع نادي الإتحاد السكندري بشأن مخاطبة أتحاد الكرة لإيجاد حلول منطقية لأزمات التحكيم المستمرة.