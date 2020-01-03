شكرا لقرائتكم الزمالك يبرم عقوداً للثنائى حسين فيص وأحمد عيد لمدة 4 سنوات مقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك فى إبرام عقودا لحسين فيصل مواليد ٩٩ وأحمد عيد مواليد ٢٠٠١ لاعبي فريق الناشئين لمدة 4 سنوات مقبلة.

وأكد مرتضي منصور أن مجلس إدارة النادي يولي اهتماما كبيرا بقطاع الناشئين ويوفر له الدعم الكامل باعتبار أنهم مستقبل النادي.. مشيدا بمستوى احمد عيد الظهير الأيمن أمس في مباراة أسوان بالدوري الممتاز.

وشارك عيد أمس بالتشكيل الأساسي للفريق في مواجهة أسوان وقدم أداء مميزا نال إشادة الجهاز الفني.



احمد عيد في مباراة الزمالك واسوان



موعد مباراة الزمالك وطنطا

ويبدأ الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، اليوم الجمعة، استعداداته لمواجهة طنطا الأحد المقبل فى الجولة الثانية عشرة للدورى الممتاز، كان الزمالك قد فاز على أسوان بهدفين دون رد مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولى فى الجولة الحادية عشرة للدورى الممتاز أحرزهما مصطفى محمد وأحمد سيد زيزو، رافعا رصيده إلى 18 نقطة بالبطولة، ورفض كارتيرون منح اللاعبين راحة نظراً لضيق الوقت.

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ووافق كارتيرون على منح التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق إجازة لمدة يومين للسفر إلى تونس للاطمئنان على أسرته، على أن يعود بعد لقاء طنطا، خاصة أنه لن يشارك فى اللقاء لحصوله على الإنذار الثالث.

كما وافق أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، على سفر اللاعب، وحصل أيضا طارق حامد على راحه لمدة يومين بإذن من الجهاز الفنى لغيابه عن مباراة طنطا للإيقاف .

وحقق فريق الزمالك الفوز على نظيره أسوان بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الحادى عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، وأحرز مصطفى محمد هدف الزمالك، فى الدقيقة 43، بعدما تلقى كرة طولية من طارق حامد، ليضع الكرة من فوق مسعد عوض، المتقدم خارج مرماه، وفى الدقيقة 63 أضاف أحمد سيد زيزو، الهدف الثانى للفريق الأبيض.

وكان محمود علاء أهدر ضربة جزاء، لصالح الزمالك، احتسبها طارق سامى حكم المباراة، بعد قيام مدافع أسوان بعرقلة أوباما.

ولعب الفريق الأبيض بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 52، بعد تعرض طارق حامد للطرد، نتيجة حصوله على الإنذار الثانى بسبب تدخله العنيف ضد مدافع أسوان.