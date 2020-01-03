شكرا لقرائتكم جلسة علاج طبيعى لـ رمضان صبحى هلى هامش مران الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض رمضان صبحي نجم النادي الأهلي، جلسة علاج طبيعي داخل مقر النادي بالجزيرة وذلك على هامش المران الذي أقيم ظهر اليوم؛ استعدادا لمواجهة اف سي مصر المقرر لها مساء الأحد المقبل في الدوري، ويخضع صبحي لبرنامج علاجي بعد تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية، ويقوم بتنفيذ مرحلة العلاج الطبيعي والبرنامج التأهيلي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعية.

وواصل الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش والتي اشتملت على جانب بدني وفني، ضمن تحضيرات الفريق لمباراة إف سي مصر التي تقام في السابعة والنصف مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة في الأسبوع الثاني عشر من منافسات الدوري الممتاز.

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فيما خصص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق فقرة في مران الفريق الذي أقيم ظهر اليوم الجمعة للتصويب على المرمى، وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لتنفيذ بعض التعليمات الفنية والفقرات التي يرغب في تنفيذها خلال المران.

وركز فايلر على تدريبات الكرة، خلال المران الذي أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة «إف سي مصر»..وكان الأهلي قد حقق الفوز علي مصر المقاصة بهدفين دون رد، ويبحث الفريق عن استمرار الانتصارات خلال مواجهة إف سي مصر.

وعقد رينيه فايلر،محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم ظهر اليوم الجمعة على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة «إف سي مصر»، وحرص فايلر على الحديث مع اللاعبين في بعض الجوانب الفنية والخططية قبل انطلاق المران والتأكيد على بعض الأمور الفنية التي يرغب في تنفيذها خلال المران والمباريات الرسمية وأشرف المدرب السويسري على بعض الجمل والخطط الفنية قام بتصحيح بعض الأخطاء للاعبيه من أجل عم الوقوع فيها خلال المباريات المقبلة محلياً أم أفريقياً.