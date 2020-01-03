شكرا لقرائتكم شريف اكرامى يواصل غيابه عن مران الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غاب شريف اكرامي حارس مرمى الاهلي عن مران الفريق الجماعي الذي أقيم اليوم،الجمعة، بسبب عدم تماثله للشفاء بشكل تام من إصابته الأخيرة في السمّانة حيث إكتفي الحارس بخوض برنامج تأهيلي للتعافي من هذه الإصابة ، فيما خاض ثلاثي حراس المرمى بالفريق ، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، تدريبات قوية تحت اشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس، وذلك خلال المران الذي أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش.

وخاض حراس الأهلي فقرات متنوعة من التدريبات والتي اشتملت على التصويب والتعامل مع الكرات العرضية، ويستعد الأهلي لمواجهة اف سي مصر التي تقام مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة في الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري الممتاز.

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على صعيد متصل ، واصل جونيور أجايي العائد من الإصابة المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية دون شكوى من آية آلام ليؤكد جاهزيته للمشاركة في مباريات الفريق المقبلة بعدما غاب عن لقاء المقاصة الأخير في الدوري للإصابة التي لحقت به في مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي ببطولة أفريقيا بإجهاد في العضلة الخلفية وأصبح اللاعب النيجيري جاهز للمشاركة في مواجهات الأهلي المقبلة.

وعقد رينيه فايلر محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم ظهر اليوم الجمعة على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة «إف سي مصر»، وحرص فايلر على الحديث مع اللاعبين في بعض الجوانب الفنية والخططية قبل انطلاق المران والتأكيد على بعض الأمور الفنية التي يرغب في تنفيذها خلال المران والمباريات الرسمية وأشرف المدرب السويسري على بعض الجمل والخطط الفنية قام بتصحيح بعض الأخطاء للاعبيه من أجل عم الوقوع فيها خلال المباريات المقبلة محلياً أم أفريقياً.