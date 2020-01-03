شكرا لقرائتكم حسين الشحات الإنسان .. شاهد لاعب الأهلى يزور طفل مريض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق حسين الشحات نجم النادى الاهلى ومنتخب مصر على بتلبية دعوة أم ناشدته زيارة نجلها "عمار" الذى يعشقه بشدة ولظروفه الصحية لايستطيع الذهاب للنادى لرؤيته ، وعلى الفور قام الشحات بزيارة عمار وقضى معه وقت طويلة وهى اللافتة الانسانية التى لاقت ثناء من أم الطفل التى حرصت على توجيه عبارات الشكر لنجم الاهلى على موقفه الانسانى .

اقترب حسين الشحات من العودة لقائمة الفريق فى مباراة إف سى مصر، المقرر لها السابعة والنصف مساء بعد غد الأحد، فى الجولة الـ12 للدورى، بعد تماثله للشفاء من إصابته الأخيرة التى حرمته من تدريبات الفريق الجماعية الأخيرة، وكذلك من مباراة المقاصة الأربعاء الماضى ببطولة الدورى التى فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة، وبات الشحات لائقاً من الناحية الطبية بنسبة كبيرة لمواجهة إف سى مصر التى ستقام على ملعب القاهرة الدولى وإن كان ذلك سيتحدد خلال مران الفريق .

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، إن الثنائى حسين الشحات وجونيور أجايى يقتربان من المشاركة فى مباراة لتدعيم الفريق هجوميًا، خاصة أن الأهلى فى أمس الحاجة لجميع عناصره؛ من أجل تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات المحلية، مشيراً إلى أن الجهاز الفنى سيطمئن من خالد محمود، طبيب الفريق، على موقف الثنائي، ومدى إمكانية لحاقهما بمباراة إف سى مصر، مؤكدًا أن هناك متسعا من الوقت لتجهيزهما قبل مواجهة الأحد المقبل.

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ويعانى جونيور أجايى من الإجهاد فى العضلة الخلفية، فى حين يعانى حسين الشحات من الإصابة فى العضلة الضامة، وغاب الثنائى عن قائمة الأهلى فى مباراة مصر المقاصة الأخيرة، ويعتلى الأهلى صدارة الدورى برصيد 27 نقطة بعد فوزه التاسع على التوالى أمس على مصر المقاصة بهدفين دون رد.

ونجح فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى فى تحقيق فوز مهم وصعب على مضيفة مصر المقاصة الأربعاء بهدفين نظيفين أحرزهما على معلول من ضربة جزاء فى الدقيقة 72 ومحمد مجدى قفشة فى الدقيقة 79، فى المواجهة التى أقيمت على ملعب السلام مساء أمس الأول الأربعاء، والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدورى الممتاز.