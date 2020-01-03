شكرا لقرائتكم أمير مرتضي عن سفر ساسي: لا أفهم سبب لتلك الضجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أمير مرتضي منصور المشرف العام علي قطاع الكرة بنادي الزمالك، "ساسي تحدث معنا وحصل علي إذن بالسفر فأين الأزمة في ذلك؟!".

وبسؤاله عن سفر اللاعب بعد مباراة أسوان مباشرة قال أمير مرتضي لليوم السابع:"ساسي تحدث معي عن حاجته لأجازة يومان وحصل علي الإجازة وأنا ممكن حالا أتوجه إلي المطار وأحجز من أي أبلكيشن وأسافر فين الأزمة؟، لا يوجد أي تفسير لضجة حول لاعب له موعد عودة محدد وحصل علي إذن بالسفر وحرص علي توفير الوقت بالسفر مباشرة فما الداعي لأي حديث عن المسألة؟".

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وعن مسألة متابعة ساسي لحساب أهلي جدة وحقيقة المفاوضات معه من النادي السعودي قال المشرف العام علي الكرة بالزمالك:"كل لاعب هيعمل متابعة لحساب هنعمل موضوع؟!".

جاء ذلك بعدما ما شهدت مواقع تواصل الاجتماعي أنباء كثيرة متضاربة حول الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك عقب سفره بعد نهاية مباراة فريقه أمام أسوان، في الجولة الحادية عشر من منافسات بالدوري الممتاز