شكرا لقرائتكم تدريبات تأهيلية لـ الشحات ومحمود وحيد فى مران الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض حسين الشحات ومحمود وحيد لا عبا الأهلى، تدريبات تأهيلية على ملعب التتش، على هامش المران الذي أقيم ظهر اليوم استعدادا لمواجهة إف سي مصر في الدوري، ويخضع الشحات لبرنامج تأهيلي؛ بسبب شكوى في العضلة الضامة، فيما تعرض محمود وحيد لكدمة قوية في وجه القدم، وخاض الثنائي جلسة في الجيم وبعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي؛ لتجهيزهما للمشاركة مع الفريق في المرحلة المقبلة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على مصر المقاصة أمس بهدفين دون رد ضمن الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الممتاز، فيما بدأ الفريق مرانه اليوم بدون راحة استعدادا لمواجهة إف سي مصر يوم الأحد المقبل.

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وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن هناك محاولات مستمرة لتجهيز الثنائي حسين الشحات وجونيور أجايي لمباراة نادي إف سي مصر المقرر لها الأحد ، مضيفاً :"لدينا رغبة قوية في استعادة الثنائي في المباراة القادمة؛ لتدعيم الفريق هجوميًا، خاصة أن الأهلي في أمس الحاجة لجميع عناصره؛ من أجل تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات المحلية"

وأشار إلى أن الجهاز الفني سيطمئن من خالد محمود، طبيب الفريق، على موقف الثنائي، ومدى إمكانية لحاقهما بمباراة إف سي مصر، مؤكدًا أن هناك متسعا من الوقت لتجهيزهما قبل مواجهة الأحد المقبل.

ويعاني جونيور أجايي من الإجهاد في العضلة الخلفية، في حين يعاني حسين الشحات من الإصابة في العضلة الضامة، حيث غاب الثنائي عن قائمة الأهلي في مباراة مصر المقاصة الأخيرة، ويعتلي الأهلي صدارة الدوري برصيد 27 نقطة بعد فوزه التاسع على التوالي أمس على مصر المقاصة بهدفين دون رد.