شكرا لقرائتكم ملاعب جدة تدير ظهرها للنصر في النهائيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم يعرف النصراويون طعم الفرح كثيراً في المباريات النهائية التي تقام على ملاعب جدة، حيث ليست المكان المفضل لأنصار أصفر العاصمة للتتويج بألقابهم، قبل خوضه النهائي رقم 16 على ملاعب جدة والذي سيكون أمام التعاون يوم السبت على كأس السوبر.

وتحمل ملاعب جدة ذكرياتٍ سيئة للنصراويين، حيث سبق أن لعبوا 13 نهائيا، فازوا في 3 فقط وخسروا 10 نهائيات، في حين أن النصر لم ينجح بالتتويج على ملاعب جدة في العقدين السابقين.

وخاض النصر أول نهائي في جدة عام 1967 أمام الاتحاد على ملعب الصبّان وانتهى اللقاء اتحادياً بنتيجة 5-3، في مباراة امتدت إلى أشواط إضافية بعد انتهى شوطيها الأصليين بنتيجة 3-3.

وخاض النصر النهائي الثاني له في جدة عام 89 حينما التقى غريمه التقليدي في كأس الملك بالمواجهة التي احتضنها ملعب الأمير عبدالله الفيصل وحينها خسر بثلاثية نظيفة. وفي عام 90 توج النصر بأول لقب له في جدة حينما فاز على التعاون 2-صفر في نهائي كأس الملك بالمواجهة التي احتضنها ملعب الأمير عبدالله الفيصل. وفي عام 91 خسر النصر على ستاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة أمام جاره الشباب بهدف نظيف في نهائي دوري كأس الملك.

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وفي عام 95 واجه النصر غريمه التقليدي الهلال على ستاد الأمير عبدالله الفيصل في نهائي كأس دوري الملك وانتصر 3-1.

وخاض النصر النهائي السادس له في جدة عام 96 حينما واجه الشباب في نهائي كأس ولي العهد على ستاد الأمير عبدالله الفيصل وحينها خسر بثلاثية نظيفة. وفي عام 98 حقق النصر لقبه الثاني في جدة بعد فوزه أمام الاتحاد 2-1 على ستاد الأمير عبدالله الفيصل في نهائي كأس الأمير عبدالله الفيصل، ليخسر في ذات المسابقة والملعب في موسم 2001 أمام الأهلي بركلات الترجيح.

وفي عام 2001 خسر النصر أمام الاتحاد 1-صفر في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة في نهائي كأس دوري الملك. وفي عام 2008 واجه النصر نظيره الأهلي على ستاد الأمير عبدالله الفيصل في ذهاب نهائي كأس الخليج للأندية وخسر اللقاء بهدف نظيف.

وفي العقد الأخير خاض النصر 3 نهائيات في جدة، حيث واجه الأهلي عام 2012 في نهائي كأس الملك الذي احتضنه ستاد الأمير عبدالله الفيصل وخسر 4-1. وفي عام 2015 لعب النصر أمام غريمه التقليدي الهلال في نهائي كأس الملك لأول مرة على ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" وحينها خسر بركلات الترجيح، ليبلغ النهائي في الموسم الذي يليه على ذات الملعب ويخسر أمام الأهلي 2-1.