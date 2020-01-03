شكرا لقرائتكم النصر يسعى لكسر "نحس" كأس السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يأمل النصر في كسر النحس الذي يلازمه في كأس السوبر، حينما يخوض النهائي الثالث له يوم السبت المقبل أمام التعاون، في المواجهة التي يحتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة.

ويخوض النصر نهائي كأس السوبر بصفته بطلاً لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي، في حين يخوض التعاون نهائي السوبر الأول له بصفته بطلاً لكأس الملك في الموسم الماضي.

ودائماً ما يتوج بطل الدوري بطلاً للسوبر باستثناء النسختين اللتين خاضهما النصر حيث كان بطلاً للدوري وفشل في التتويج بلقب السوبر.

وانطلقت بطولة السوبر في السعودية عام 2013 حينما التقى الفتح بطل الدوري أمام اتحاد جدة بطل كأس الملك وحقق حينها الأول اللقب. وفي النسخة الثانية دخل النصر مباراة نهائي السوبر وهو مرشح كبير لخطف اللقب من أمام الشباب بطل كأس الملك خاصة بعد المستويات الكبيرة التي قدمها في الدوري حينما توج باللقب موسم 2013-2014 باعتلائه الصدارة برصيد 65 نقطة.

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وعلى الرغم من أن النصر قدّم أداءً مميزاً في مواجهته أمام الشباب وتقدم بهدف بعد مرور 13 دقيقة عن طريق مهاجمه السابق محمد السهلاوي إلا أن الشباب عاد وسجّل هدف التعادل عند الدقيقة 20 عن طريق نايف هزازي لتمتد المباراة إلى ركلات الترجيح التي حسمت اللقب لصالح أبطال كأس الملك.

وفي النسخة الثالثة خاض النصر نهائي السوبر للمرة الثانية على التوالي وكانت أمام غريمه التقليدي الهلال الذي هزمه قبلها بشهرين في نهائي كأس الملك، في المواجهة التي أقيمت لأول مرة في العاصمة الإنجليزية لندن وحسمها أزرق العاصمة بهدف البرازيلي كارلوس إدواردو.

وفي النسختين الآخيرتين اللتين أقيمتا في لندن لم تعرف بطولة السوبر بطلاً غير بطل الدوري، حيث فاز الأهلي على الهلال بركلات الترجيح في عام 2016، وفي آخر نسخة فاز الهلال على الاتحاد 2-1.

وتعود هذه النسخة مرة أخرى لتقام في السعودية وستقام لأول مرة في جدة وفي منتصف الموسم حيث كانت في السابق تقام مطلع الموسم، فهل ينجح النصر في التتويج بلقبه الأول، أم يواصل التعاون حصد الذهاب بتحقيق لقبه الثاني تاريخياً؟