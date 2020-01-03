شكرا لقرائتكم ليفربول يتجاوز شيفيلد بثنائية صلاح وماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أحرز النجم الدولي المصري محمد صلاح هدفا وصنع آخر، ليقود فريقه ليفربول للتقدم خطوة أخرى في حملته الناجحة نحو استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الغائب عنه منذ 30 عاما، عقب فوزه 2 - صفر على ضيفه شيفيلد يونايتد يوم الخميس في المرحلة الحادية والعشرين للمسابقة.

وبهذا الانتصار، واصل ليفربول التحليق في صدارة ترتيب البطولة، بعدما رفع رصيده إلى 58 نقطة، محققا انتصاره التاسع عشر مقابل تعادل وحيد دون أن يتلقى أي خسارة حتى الآن، متفوقا بفارق 13 نقطة كاملة على أقرب ملاحقيه ليستر سيتي، علما أن الفريق الأحمر مازال يمتلك مباراة مؤجلة مع ويستهام يونايتد.

في المقابل، تجمد رصيد شيفيلد، الذي تلقى خسارته السادسة في البطولة هذا الموسم، مقابل سبعة انتصارات وثمانية تعادلات، عند 29 نقطة في المركز الثامن.

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وتقمص صلاح دور البطولة في المباراة، بعدما افتتح التسجيل مبكرا لليفربول في الدقيقة الرابعة، فيما صنع الهدف الثاني لزميله السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 64، ليهدي اللاعب المصري جماهير الفريق الأحمر الانتصار الأول في عام 2020.

وكان صلاح قد غاب عن هز الشباك في مباريات ليفربول الأربع الأخيرة بمختلف المسابقات، لكنه رفع اليوم عدد أهدافه في بطولة الدوري خلال الموسم الحالي إلى 10 أهداف في المركز الثاني بقائمة هدافي الفريق الأحمر في البطولة هذا الموسم، بفارق هدف خلف ماني (المتصدر).

وانضم شيفيلد، الذي صعد للدوري الممتاز هذا الموسم، إلى قائمة ضحايا صلاح، بعدما بات الفريق الـ22 الذي يتمكن اللاعب المصري من زيارة شباكه في المسابقة، منذ انضمامه لليفربول عام 2017 قادما من روما الإيطالي.