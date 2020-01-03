بعد مغادرته القاهرة.. الزمالك يعلّق على رحيل فرجاني ساسي

كشف نادي الزمالك عن موقفه بشأن النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي، بعدما غادر القاهرة متوجهاً إلى تونس فجر اليوم الجمعة.

وكان ساسي قد غادر القاهرة، فجر اليوم الجمعة، متوجهاً إلى تونس، بعد حصوله على الإنذار الثاني خلال مباراة الزمالك وأسوان التي أقيمت مساء أمس الخميس والتي انتهتب فوز الأبيض بهدفين نظيفين.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصادر لها داخل مجلس إدارة الزمالك قولها إن ساسي حجز تذاكر الطيران من قبل مباراة أسوان وكان ينوي السفر إلى تونس بدون علم الجهاز، خاصة وأنه كان سوف يلعب مواجهة الأحد أمام طنطا بشكل طبيعي.

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ونقل موقع "صدى البلد" عن مصدر له داخل نادي الزمالك قوله إن سفر اللاعب لا يمثل قلقاً للقلعة البيضاء نهائياً، وذلك بعد حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة وعدم وجود أي مشكلة قانونية.

وأكد المصدر أن رحيل ساسي عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم عن الزمالك سيكون بإرادة النادي في الوقت الذي تلقت فيه القلعة البيضاء عرضاً من أحد الأندية السعودية بشأنه.

ويسعد الزمالك لمواجهة طنطا يوم الأحد المقبل، ضن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حيث ستقام على ملعب المحلة.

وكان الزمالك قد حقق فوزاً على أسوان بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الخميس على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الممتاز.