بورتر القياسي يقود ناغتس للفوز، هيت يسقط رابتورز









اسماء السيد - سجل الشاب مايكل بورتر جونيور 25 نقطة محققا أعلى رصيد في مسيرته الاحترافية وقاد فريقه دنفر ناغتس للفوز على مضيفه انديانا بايسرز 124-116، فيما تفوق لوس أنجليس كليبيرز على ديترويت بيستونز 126-112 وميامي هيت على حامل اللقب تورونتو رابتورز 84-76 الخميس في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

في المباراة الاولى، دخل بورتر من على دكة البدلاء وأحرز 11 محاولة من أصل 12، بنسبة نجاح بلغت 91,7 في المئة، ليقود دنفر الى الفوز بعد بداية بطيئة في اللقاء وعقب خسارته ليلة رأس السنة أمام هيوستن روكتس.

وقال بورتر (21 عاما) بعد المواجهة "لقد شعرت براحة على أرض الملعب، من الرائع أن نبدأ العام على هذا النحو. إنه شعور رائع وأنا ممتن لزملائي ومدربي".

تقدم بايسرز بفارق 14 نقطة قبل حوالي الخمس دقائق من نهاية الربع الاول، وتعرض ناغتس لنكسة بدخول الصربي نيكولا في مشكلة الاخطاء بعد ارتكابه ثلاثة أخطاء خلال ثماني دقائق في الشوط الاول.

وبقي دنفر متخلفا في النتيجة الى حين ثلاثية غاري هاريس مع انطلاق الربع الثالث التي منحت التقدم لفريقه 73-72.

سجل بورتر 10 نقاط في الربع الثالث، أضاف اليها يوكيتش ثماني من مجموع نقاطته الـ22 ليدخل الضيوف الربع الاخير متقدمين 92-88.

افتتح دنفر الربع الاخير بتسجيله 11 نقطة مقابل ست للخصم ولم ينجح بايسرز بقيادة جيريمي لامب الذي أنهى اللقاء برصيد 30 نقطة، في استعادة توازنه.

سجل يوكيتش 20 نقطة في غضون 16 دقيقة فقط في الربعين الثالث والرابع ليساهم في تحقيق ناغتس فوزه الثالث في أربع مباريات.

وبات في رصيد الفريق 24 فوزا و10 هزائم هذا الموسم في المركز الثاني في المنطقة الغربية، متقدما على لوس أنجليس كليبيرز الثالث، الذي أسقط ضيفه ديترويت بيستونز في الليلة ذاتها 126-112.

وسجل مونترزيل هارل ولو وليامس 23 نقطة و22 نقطة على التوالي من دكة البدلاء وعوضا خروج بول جورج في الشوط الثاني بداعي اصابة في أوتار الركبة، وساهما في تفوق فريقهما على بيستونز 37-16 في الربع الثالث ليحكم كليبيرز قبضته على اللقاء.

وحقق كليبيرز فوزه الثاني تواليا للمرة الاولى منذ تحقيقة اربعة انتصارات على التوالي بين 8 و14 كانون الاول/ديسمبر الفائت.

هذا وحقق ميامي هيت بداية مثالية للعام الجديد بإسقاطه ضيفه حامل اللقب تورونتو رابتورز بنتيجة 84-76.

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وكان بام أديبايو أفضل المسجلين لأصحاب الارض بتحقيقه 15 نقطة و14 متابعة مساهما في تفوق هيت 21-16 في الربع الاخير ليخرج فائزا في مباراة متقاربة، معززا سجله القياسي على أرضه الى 16 فوزا وخسارة واحدة فقط.

فيما كان سيرج ايباكا الافضل لدى هيت برصيد 19 نقطة و10 متابعات في ظل استمرار غياب الاسباني مارك غازول والكاميروني باسكال سياكام بداعي الاصابة.

- غوبير يفرمل لافين-

في شيكاغو، تألق الفرنسي رودي غوبير في الثواني الاخيرة وقاد يوتا جاز الى فوز صعب على بولز بنتيجة 102-98.

وأجبر غوبير، أفضل لاعب مدافع في جاز خلال موسمين، لاعب شيكاغو زاك لافين على إهدار سلة عندما كان يوتا متقدما 100-98 قبل 25 ثانية من نهاية اللقاء.

التقط الضيوف المتابعة وسجل دونوفان ميتشل رميتين حرتين مانحا فريقه التقدم بفارق اربع نقاط.

وتصدى غوبير لمحاولة أخرى من لافين قبل 7,6 ثانية من النهاية ليخرج جاز فائزا في مباراة تبادل فيها الفريقان التقدم في 13 مناسبة.

وقال غوبير الذي أنهى اللقاء بـ17 نقطة، 12 متابعة وثلاثة تصديات "كنا نعرف أنهم فريق قوي للغاية، لا سيما زاك، لذا تحتم عليّ القيام بواجبي ومساعدة زملائي".

وأشاد الكرواتي بويان بوغدانوفيتش الذي سجل 19 نقطة في اللقاء، بأداء زميله غوبير معتبرا "إنه مهم جدا في كل مباراة بمجرد تواجده تحت السلة. كل من يريد الدخول نحو السلة، يغيّر تسديدته".

وواصل السلوفيني لوكا دونشيتش تألقه وسجل 31 نقطة و13 متابعة وسبع تمريرات حاسمة ليقود فريقه دالاس مافريكس للفوز على ضيفه بروكلين نتس 123-111، بعد خسارته أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر في المباراة السابقة.

وسجل دونشيتش (20 عاما)، الذي تصدر تصويت الجماهير لمباراة كل النجوم، 15 نقطة في الربع الاخير ليلحق مافريكس الخسارة الرابعة على التوالي ببروكلين نتس.

وفي المباريات الاخرى في الامسية، فاز تشارلوت هورنتس خارج قواعده على كليفلاند كافالييرز 109-106، فيما ألحق مينيسوتا تمبروولفز خسارة جديدة بغولدن ستايت ووريرز الجريح 99-84، وفاز اوكلاهوما سيتي ثاندر على مضيفه سان انطونيو سبيرز 109-103 وساكرانتو كينغز على ضيفه ممفس غريزليز 128-123.