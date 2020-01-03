شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإسماعيلي الأسبق يدخل غرفة العناية المركزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض العميد محمد ابو السعود رئيس النادي الاسماعيلي الأسبق لوعكة صحية استلزمت دخوله غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات ، وحرص عدد من قيادات ورموز قلعة الدراويش علي زيارة ابو السعود للاطمئنان على صحته ، في حين يبدأ اليوم الجمعة، فريق الإسماعيلى بقيادة أدهم السلحدار الاستعداد لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخامسة عصر الثلاثاء المقبل على ستاد الدفاع الجوى بالجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري العام ، بعد أن حصل اللاعبين على راحة سلبية أمس الخميس عقب التعادل الايجابى مع انبى بهدف لكل فريق فى الجولة الـ 11 للمسابقة.

وتعادل فريق إنبى مع الإسماعيلى بهدف لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري الممتاز، حيث أحرز عماد حمدى هدف التقدم للدراويش فى الدقيقة 76 من عمر اللقاء، ثم أحرز رامى صبرى هدف التعادل للفريق البترولى من ضربة جزاء سددها بشكل نموذجى فى الدقيقة 88.

وشهدت الدقائق الأخيرة اشتعال المباراة بعد احتساب سعيد حمزة حكم اللقاء ركلة الجزاء لصالح إنبى، وأشهر الحكم البطاقة الحمراء لسعفان الصغير مدرب حراس الدراويش لإعتراضه على احتساب ركلة الجزاء، ورفض مدرب الحراس مغادرة الملعب قبل أن يتدخل الأمن ويصطحبه للخارج، وبعدها طالب الإسماعيلى احتساب ركلة جزاء لصالحهم بداعى ارتطام الكرة فى يد رامى صبرى، ومن بعدها اشتعلت أجواء المباراة واعتراضات بالجملة على الحكم.

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من ناحية أخرى عقد الجهاز الفنى لفريق الإسماعيلى بقيادة أدهم السلحدار جلسة مع لاعبه باهر المحمدى كابتن الفريق بعد الازمة الأخيرة التى نشبت بينه وبين النادى لمطالبته بغلق ملف الرحيل عن قلعة الدراويش، وعلم "سوبر كورة" أن الجهاز الفنى وضع شرطا لباهر المحمدى للموافقة على رحيله، ويرتبط المحمدى بتعاقد مع الاسماعيلى يمتد لخمسة مواسم قادمة، حيث وقع على العقد الجديد فى الصيف الماضى.

وتلقى باهر المحمدى عرضاً من الهلال السودانى للتعاقد معه فى فترة الانتقالات الشتوية بناء على رغبة حمادة صدقى المدير الفنى للهلال.