شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. عمار حمدي فى التأهيل والشحات يكتفى بالجزء البدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عمار حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في جزء من المران الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم الجمعة على ملعب التتش، قبل أن يقوم بتنفيذ تدريبات تأهيلية اشتملت على الجري حول الملعب وأداء بعض الفقرات تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنادي.



عمار حمدى

ويستعد الأهلي لمواجهة اف سي مصر التي تقام في السابعة والنصف مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة في الأسبوع الثاني عشر من منافسات الدوري الممتاز.

يأتى هذا فى الوقت الذى شارك فيه حسين الشحات في الجزء البدني من المران ثم استكمل تدريباته التأهيلية تحت اشراف طارق عبدالعزيز اخصائي التأهيل بالنادي لتجهيزه للمشاركة الجماعية بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة التي اشتكى منها وأبعدته عن المشاركة في مباراة مصر المقاصة التي أقيمت مساء الأربعاء الماضي في الدوري.



حسين الشحات

ويختتم الأهلي استعداداته لمواجهة اف سي مصر غدا، حيث يعلن رينيه فايلر المدير الفني قائمة الفريق التي ستدخل معسكر مغلق للمبيت بأحد الفنادق.

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فيما أدى محمود وحيد، تدريبات منفردة، وخاض وحيد جلسة في الجيم، وبعض الفقرات التأهيلية في ملعب التتش تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي لتجهيزه للمرحلة المقبلة. واشتكى وحيد، من كدمة قوية في وجه القدم أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي وفضل الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، عدم الاستعجال في عودته ومنحه الوقت الكافي للتعافي من الإصابة، خاصة أن اللاعب اشتكى من كدمة قوية.

محمود وحيد

و خاض رمضان صبحى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، جلسة علاج طبيعى داخل مقر النادى بالجزيرة ضمن اللبرنامج العلاجى الذى يخضع له بعد تعرضه لتمزق فى العضلة الخلفية، ويقوم بتنفيذ مرحلة العلاج الطبيعى والبرنامج التأهيلى لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعية.

وواصل الأهلى تدريباته اليوم على ملعب التتش والتى اشتملت على جانب بدنى وفنى، ضمن تحضيرات الفريق لمباراة إف سى مصر التى تقام فى السابعة والنصف مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة فى الأسبوع الثانى عشر من منافسات الدورى الممتاز.

فيما خصص رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق فقرة فى مران الفريق الذى أقيم ظهر اليوم الجمعة للتصويب على المرمى، وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لتنفيذ بعض التعليمات الفنية والفقرات التي يرغب في تنفيذها خلال المران.

وركز فايلر على تدريبات الكرة، خلال المران الذي أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة "إف سي مصر".. وكان الأهلي قد حقق الفوز علي مصر المقاصة بهدفين دون رد، ويبحث الفريق عن استمرار الانتصارات خلال مواجهة إف سي مصر.