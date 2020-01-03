شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون عن تعديل نظام الاستبدال: ده استهبال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، على موقف قلعة ذئاب الجبل من أزمة تعديل لائحة الاستبدال، حيث يرفض النادي الأهلي تعديلها فيما يطالب نادي الزمالك تغييرها.

وقال عضو مجلس المقاولون في تصريحات لـ "الخليج 365: ده نظام "استهبال"وليس استبدال، عندما نضع لائحة لم يمر عليها سوى أربعة أشهر فقط ونطالب بتعديلها هذا نظام غير سليم، يجب أن نلتزم باللائحة والقانون، لماذا لا نأخذ الأمور بجدية في لحظتها، إذا كان نظام الاستبدال غير مرضي للأهلي والزمالك من البداية لماذا لم يعترضوا عليه؟، لماذا يسجلون هذا الاعتراض في منتصف الموسم.

وأبدى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، اعتراضه على تغيير أو تعديل لائحة الاستبدال، قائلا :"معترض على الاستبدال، وقمنا ببيع وإعارة عدد كبير من اللاعبين لتطبيق اللائحة، ولو تم تغييرها يجب على اتحاد الكرة دفع الـ100 مليون جنيه، ثمن اللاعبين الذين قمنا ببيعهم بأقل من ثمنهم بكثير".

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وتمسكت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، برفض زيادة أو تغيير نظام الاستبدال فى شهر يناير الجاري وفتح الباب أمام الأندية للتعاقد مع أكثر من لاعب، وكشف مصدر مسئول باللجنة عن أن هناك اتصالات شفوية تمت من قبل عدة أندية من أجل فتح الباب أمام أى نادٍ للتعاقد مع أكثر من لاعب، ولكن اللجنة الخماسية باتحاد الكرة رفضت فكرة زيادة الاستبدال فى قوائم الأندية فى شهر يناير المقبل الذى يشهد فترة الانتقالات الشتوية، بداعى أن ذلك يعتبر تعديلاً فى اللوائح التى بدأت عليها المسابقة ما يهدد المسابقة بالبطلان.

فيما دعا نادي الزمالك أندية الدوري المصري أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بالاجتماع في مقر القلعة البيضاء لمناقشة الأمر.