شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يشارك فى التدريبات الجماعية للزمالك ونزلة برد لمصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنتظم محمود عبد الرحيم “جنش” حارس مرمى فريق الزمالك في التدريبات الجماعية من جديد بعد خوض برنامج تدريبي خاص في الفترة الأخيرة خلال اليومين الماضيين قبل مواجهة أسوان ، وشارك جنش في التدريبات الجماعية تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى، الذي يقود تدريبات الرباعي جنش ومحمد عواد وأبو جبل ومحمد صبحي.

تعرض محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى نادى الزمالك إلى إصابة بقطع فى وتر أكيلس خلال تواجده مع منتخب مصر فى بطولة كاس الأمم الأفريقية التى إستضافتها مصر يونيو الماضى وتسببت فى غيابه عن الملاعب، حيث أنه عاد مؤخرا إلى التدريبات الجماعية بعد الإنتهاء من برنامج التأهيل الخاص به .

وخضع مصطفى محمد مهاجم الزمالك لتدريبات تأهيلية خاصة في جيمانيزيوم النادي وذلك بسبب الإجهاد ومنحه الجهاز الفني راحة من التدريبات الجماعية بسبب معاناته من نزلة برد قوية.

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يبدأ الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، اليوم الجمعة، استعداداته لمواجهة طنطا الأحد المقبل فى الجولة الثانية عشرة للدورى الممتاز، كان الزمالك قد فاز على أسوان بهدفين دون رد مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولى فى الجولة الحادية عشرة للدورى الممتاز أحرزهما مصطفى محمد وأحمد سيد زيزو، رافعا رصيده إلى 18 نقطة بالبطولة، ورفض كارتيرون منح اللاعبين راحة نظراً لضيق الوقت.

ووافق كارتيرون على منح التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق إجازة لمدة يومين للسفر إلى تونس للاطمئنان على أسرته، على أن يعود بعد لقاء طنطا، خاصة أنه لن يشارك فى اللقاء لحصوله على الإنذار الثالث.

كما وافق أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، على سفر اللاعب، وحصل أيضا طارق حامد على راحه لمدة يومين بإذن من الجهاز الفنى لغيابه عن مباراة طنطا للإيقاف .