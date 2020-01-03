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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة، 3 يناير 2020، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، الزمالك يخاطب الجبلاية لحسم مقعد "كهربا" من خلال الفيفا، والأهلي يرفض عرضاً من الاتفاق السعودى لشراء محمد شريف، ومفاضلة بين شركة إسبانية وإنجليزية قبل توقيع عقود الـvar.

الزمالك يخاطب الجبلاية لحسم مقعد "كهربا" من خلال الفيفا

جدد مسئولو الزمالك مخاطبة الاتحاد المصرى، لحسم استبدال مقعد كهربا، الذى وقع مؤخرًا للأهلى، من خلال الاتحاد الدولى لكرة القدم، فى مستهل انطلاقة فترة الانتقالات الحالية لرغبة مسؤولى الأبيض فى ضم لاعب جديد بدلا من كهربا فى نفس مقعده حيث يمتلك الأبيض استبدال وحيد ويرغب مسؤولى الزمالك فى الحصول على أحقية بضم لاعب بدلا من كهربا من أجل إبرام صفقتين.

الأهلي يرفض عرضاً من الاتفاق السعودي لشراء محمد شريف

رفض مسئولو النادي الأهلي عرضاً من نظرائهم في الاتفاق السعودي لشراء محمد شريف صانع العاب الفريق الأحمر المعار لإنبي، بداية من فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بعد تفضيل الإدارة الحمراء استمرار اللاعب في الفريق البترولي، لكى يبقى تحت انظار الجهاز الفني، ومن ثم الوقوف على مستواه بشكل جيد، خاصة في ظل وجود شبه استقرار على اعادته لصفوف الأهلي بمجرد انتهاء اعارته للفريق البترولي بنهاية الموسم الجاري.

اتحاد الكرة يصرف 50 ألف جنيه للمظاليم من فلوس القيد

استقرت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على صرف 50 ألف جنيه لأندية القسمين الثاني والثالث بعد تحصيل المستحقات المتأخرة على أندية الدورى الممتاز قبل السماح لهم بالقيد الشتوى خلال شهر يناير الجارى.

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الأهلي يسابق الزمن لتجهيز أجاي والشحات لمواجهة نادي مصر

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن هناك محاولات مستمرة لتجهيز الثنائي حسين الشحات وجونيور أجايي لمباراة نادي إف سي مصر المقرر لها الأحد المقبل في الجولة الثانية عشرة من مباريات الدوري، مضيفاً :"لدينا رغبة قوية في استعادة الثنائي في المباراة القادمة؛ لتدعيم الفريق هجوميًا، خاصة أن الأهلي في أمس الحاجة لجميع عناصره؛ من أجل تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات المحلية".

مفاضلة بين شركة إسبانية وإنجليزية قبل توقيع عقود الـvar

جهزت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عقدين مع شركة إسبانية وأخرى إنجليزية لتطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى بداية من الدور الثانى هذا الموسم، وأرسلت اللجنة العقدين إلى وزارة الشباب والرياضة لدراسة العقدين وإبداء الرأى فيهما قبل التوقيع، حيث سيتم التعاقد مع الشركة التى توافق الوزارة على التعاقد معها لمدة 3 سنوات مقابل مليون دولار سنويا ما يعادل 16 مليون جنيه.

الإسماعيلى يرهن عودة باهر المحمدى للمباريات بالامتثال للتحقيق

رهن مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، رفع الإيقاف الفنى عن باهر المحمدى كابتن الفريق وعودته لقائمة الدراويش فى مواجهة بيراميدز بالتزام اللاعب وخضوعه للتحقيق من قبل إدارة الشئون القانونية للنادى، وقال مصدر بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى، إن ناديه يثمن التزام اللاعب بالتدريبات عقب تغريمه 200 ألف جنيه واستبعاده من مواجهة انبى، موضحا أن إدارة الشئون القانونية بالنادى ستخطر باهر المحمدى بموعد جديد للتحقيق معه مرة ثانية بعدما تخلف اللاعب عن موعد التحقيق الأول وفى حال التزامه سيعود للمشاركة مع الفريق بشكل طبيعى، مع تطبيق العقوبة المادية وخصمها من مستحقاته لدى النادى".

عماد النحاس يستعين بمباراة الأهلي قبل مواجهة المقاصة

استعان عماد النحاس، المدير الفنى للمقاولون العرب، بأشرطة فيديو مباراة الأهلى والمقاصة والتى أقيمت ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة الدورى العام، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين سجلهما على معلول ومحمد مجدى قفشة، لدراسة نقاط القوة والضعف فى الفريق الفيومى، استعداداً لمباراة ذئاب الجبل المرتقبة أمام أبناء الفيوم والمقرر إقامتها الأحد المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الـ 12، والتى يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.