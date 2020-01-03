شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. جلسة لكارتيرون مع محمود علاء وبن شرقى وظهور حازم إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران فريق الزمالك جلسة مطولة بين الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق ومحمود علاء مدافع الفريق تضمنت الحديث معه عن بعض الأمور الفنية ومنحه تعليمات خاصة لتنفيذها خلال المران ، كما عقد كارتيرون جلسة فنية مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق خلال تدريبات اليوم لإبداء بعض النصائح الفنية له وتنفيذ بعض الأدوار المطلوبة منه في المباريات الفترة المقبلة ، وأكد كارتيرون للاعب في نهاية المران على أهمية دوره في الفريق وأنه أحد العناصر الهامة في هجوم الفريق.

وانتظم حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في التدريبات الجماعية للفريق اليوم وخاض المران بشكل طبيعي بعد التعافي من الإصابة بشد في السمانة التي ابعدته عن مباراة أسوان الماضية ، وشارك اللاعب في التدريبات الجماعية بعد تأكد الجهاز الطبي من تعافيه من الإصابة.

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ظهور حسين فيصل لاعب مواليد 99 في التدريبات الجماعية للفريق ، ووضع كارتيرون خطة لدعم الفريق الأول بالعناصر الموهوبة من قطاع الناشئين.



وشارك حسين فيصل في التدريبات برفقة زميله أحمد عيد الذي تم تصعيده للفريق الأول وشارك في مباراة أسوان الماضية والذي يلعب في مركز الظهير الأيمن.

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كما حرص المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة النادي واللواء علاء مقلد عضو مجلس الإدارة على التواجد في تدريبات الفريق اليوم من أجل دعم الجهاز الفني واللاعبين والحديث والتأكيد على دعم مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور لهم في الفترة الحالية من أجل استكمال النتائج الجيدة وعودة الفريق إلى الطريق الصحيح.

وحقق فريق الزمالك الفوز على نظيره أسوان بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الحادى عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، وأحرز مصطفى محمد هدف الزمالك، فى الدقيقة 43، بعدما تلقى كرة طولية من طارق حامد، ليضع الكرة من فوق مسعد عوض، المتقدم خارج مرماه، وفى الدقيقة 63 أضاف أحمد سيد زيزو، الهدف الثانى للفريق الأبيض.

وكان محمود علاء أهدر ضربة جزاء، لصالح الزمالك، احتسبها طارق سامى حكم المباراة، بعد قيام مدافع أسوان بعرقلة أوباما.

ولعب الفريق الأبيض بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 52، بعد تعرض طارق حامد للطرد، نتيجة حصوله على الإنذار الثانى بسبب تدخله العنيف ضد مدافع أسوان