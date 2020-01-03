شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى يواصل الغياب عن المران الجماعى فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى الغياب عن مران الفريق الجماعى الذى أقيم اليوم الجمعة، بسبب عدم تماثله للشفاء بشكل تام من إصابته الأخيرة فى السمّانة حيث اكتفى الحارس بخوض برنامج تأهيلى للتعافى من هذه الإصابة، فيما خاض ثلاثى حراس المرمى بالفريق، محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير، تدريبات قوية تحت اشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس، وذلك خلال المران الذي أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش.

وخاض حراس الأهلي فقرات متنوعة من التدريبات والتي اشتملت على التصويب والتعامل مع الكرات العرضية، ويستعد الأهلي لمواجهة اف سي مصر التي تقام مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة في الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري الممتاز.

على صعيد متصل ، واصل جونيور أجايي العائد من الإصابة المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية دون شكوى من آية آلام ليؤكد جاهزيته للمشاركة في مباريات الفريق المقبلة بعدما غاب عن لقاء المقاصة الأخير في الدوري للإصابة التي لحقت به في مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي ببطولة أفريقيا بإجهاد في العضلة الخلفية وأصبح اللاعب النيجيري جاهز للمشاركة في مواجهات الأهلي المقبلة.

وعقد رينيه فايلر محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم ظهر اليوم الجمعة على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة «إف سي مصر»، وحرص فايلر على الحديث مع اللاعبين في بعض الجوانب الفنية والخططية قبل انطلاق المران والتأكيد على بعض الأمور الفنية التي يرغب في تنفيذها خلال المران والمباريات الرسمية وأشرف المدرب السويسري على بعض الجمل والخطط الفنية قام بتصحيح بعض الأخطاء للاعبيه من أجل عم الوقوع فيها خلال المباريات المقبلة محلياً أم أفريقياً.