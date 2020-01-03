شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. رمضان صبحى فى "الجيم".. فقرة للتصويبات ومحاضرة من فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض رمضان صبحى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، جلسة علاج طبيعى داخل مقر النادى بالجزيرة وذلك على هامش المران الذى أقيم ظهر اليوم؛ استعدادا لمواجهة إف سى مصر المقرر لها مساء الأحد المقبل فى الدورى، ويخضع صبحى لبرنامج علاجى بعد تعرضه لتمزق فى العضلة الخلفية، ويقوم بتنفيذ مرحلة العلاج الطبيعى والبرنامج التأهيلى لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعية.

وواصل الأهلى تدريباته اليوم على ملعب التتش والتى اشتملت على جانب بدنى وفنى، ضمن تحضيرات الفريق لمباراة إف سى مصر التى تقام فى السابعة والنصف مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة فى الأسبوع الثانى عشر من منافسات الدورى الممتاز.

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فيما خصص رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق فقرة فى مران الفريق الذى أقيم ظهر اليوم الجمعة للتصويب على المرمى، وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لتنفيذ بعض التعليمات الفنية والفقرات التي يرغب في تنفيذها خلال المران.

وركز فايلر على تدريبات الكرة، خلال المران الذي أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة "إف سي مصر".. وكان الأهلي قد حقق الفوز علي مصر المقاصة بهدفين دون رد، ويبحث الفريق عن استمرار الانتصارات خلال مواجهة إف سي مصر.

وعقد رينيه فايلر محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم ظهر اليوم الجمعة على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة «إف سي مصر»، وحرص فايلر على الحديث مع اللاعبين في بعض الجوانب الفنية والخططية قبل انطلاق المران والتأكيد على بعض الأمور الفنية التي يرغب في تنفيذها خلال المران والمباريات الرسمية وأشرف المدرب السويسري على بعض الجمل والخطط الفنية قام بتصحيح بعض الأخطاء للاعبيه من أجل عم الوقوع فيها خلال المباريات المقبلة محلياً أم أفريقياً.