س & ج.. من يعوض غياب طارق حامد وساسى فى الزمالك أمام طنطا؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لنادى الزمالك فى حيرة كبيرة بعد تأكد غياب ثنائى وسط الفريق الأبيض، طارق حامد وفرجانى ساسى، عن مواجهة طنطا التي تقام الأحد المقبل ضمن منافسات الأسبوع الـ 12 من عمر مسابقة الدوري العام والتي يستضيفها استاد غزل المحلة ويبحث عن حلول لهذه الأزمة لان غيابهما معا يؤثر على وسط الملعب .

ويستعرض الخليج 365 سبب غياب اللاعبين عن المباراة المرتقبة والأسئلة الفنية التي تدور في عقل الفرنسي قبل مواجهة أبناء السيد البدوي.

ما سبب غياب طارق حامد وساسى عن مباراة طنطا؟

يأتى غياب طرق حامد عن مباراة الزمالك وطنطا بعد تعرضه للطرد فى مباراة الزمالك وأسوان التى أقيمت أمس بمنافسات الجولة 11 وانتهت بفوز الزمالك 2/0، بعد تدخل عنيف مع لاعب الفريق الأسوانى، فيما تلقى فرجانى ساسى الإنذار الثالث ليتعرض هو الآخر لعقوبة الإيقاف.

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ما موقف اللاعبين بعد الغياب عن مباراة طنطا ؟

وافق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على منح التونسى فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق إجازة لمدة يومين للسفر إلى تونس، للاطمئنان على أسرته على أن يعود بعد لقاء طنطا، خاصة أنه لن يشارك فى اللقاء لحصوله على الإنذار الثالث، كما وافق أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة على سفر اللاعب وحصل أيضا طارق حامد علي راحه لمدة يومين بإذن من الجهاز الفني لغيابه عن مباراة طنطا للإيقاف .

ما الحلول التى يدرسها كارتيرون لتعويض غياب ساسى وحامد؟

يدرس كارتيرون عدة حلول فنية لتعويض غياب ثنائى الوسط المخضرم للفريق الأبيض أمام طنطا، يأتى فى مقدمتها الدفع بمحمد حسن في مركز طارق حامد للقيام بالمهام الدفاعية اللازمة وإلى جانبه إما أحمد سيد زيزو أو أوباما، فى ظل غياب محمود عبد العزيز البديل الشرعى لطارق حامد بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ما الحل الأصعب على كارتيرون؟

قد يستبعد كارتيرون البدء بمحمد حسن ويعتمد على زيزو وأوباما مع بداية المباراة، إلا أن هذا الأمر قد يشكل خطورة كبيرة على دفاعات ميت عقبة فى مواجهة الهجمات المرتدة لأبناء السيد البدوى، وذلك بسبب ميل ثنائى الوسط الأبيض إلى الاندفاع الهجومى وعدم القيام بالتغطية الدفاعية على النحو الأمثل.