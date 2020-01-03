شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف تفاصيل جلسة التهدئة بين الإسماعيلى وباهر المحمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة أدهم السلحدار جلسة مع لاعبه باهر المحمدى كابتن الفريق بعد الازمة الأخيرة التى نشبت بينه وبين النادى لمطالبته بغلق ملف الرحيل عن قلعة الدراويش، وعلم "سوبر كورة" أن الجهاز الفنى وضع شرطا لباهر المحمدى للموافقة على رحيله، ويرتبط المحمدى بتعاقد مع الاسماعيلى يمتد لخمسة مواسم قادمة، حيث وقع على العقد الجديد فى الصيف الماضى.

للتعرف على شرط إدارة الإسماعيلى لرحيل المحمدى اضغط هنا

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وتلقى باهر المحمدى عرضاً من الهلال السودانى للتعاقد معه فى فترة الانتقالات الشتوية بناء على رغبة حمادة صدقى المدير الفنى للهلال.

ورهن مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، رفع الإيقاف الفنى عن باهر المحمدى كابتن الفريق وعودته لقائمة الدراويش فى مواجهة بيراميدز بالتزام اللاعب وخضوعه للتحقيق من قبل إدارة الشئون القانونية للنادى، وقال مصدر بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى، إن ناديه يثمن التزام اللاعب بالتدريبات عقب تغريمه 200 ألف جنيه واستبعاده من مواجهة انبى، موضحا أن إدارة الشئون القانونية بالنادى ستخطر باهر المحمدى بموعد جديد للتحقيق معه مرة ثانية بعدما تخلف اللاعب عن موعد التحقيق الأول وفى حال التزامه سيعود للمشاركة مع الفريق بشكل طبيعى، مع تطبيق العقوبة المادية وخصمها من مستحقاته لدى النادى".

وكان المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة، أعلن توقيع غرامة مالية على باهر المحمدى مدافع الفريق تقدر بــ200 ألف جنيه، لعدم امتثال اللاعب للتحقيق من قبل الإدارة القانونية بالنادى فى أعقاب التصريحات التليفزيونية التى أدلى بها مؤخرًا حول رغبته فى الرحيل عن صفوف الفريق، وتأكيده على تلقى النادى عروضًا رسمية من أندية خارج مصر، وجاء هذا القرار بهدف إعادة فرض الانضباط والمساواة والحزم بين جميع اللاعبين، والتأكيد على إرساء مبدأ الثواب والعقاب على أى لاعب مهما كانت نجوميته.