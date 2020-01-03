إيتو يقدم حفل جوائز الكاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
كشفت تقارير صحفية اختيار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأسطورة الكاميرونية صامويل إيتو مضيفًا لحفل توزيع جوائز الكاف للأفضل في عام 2019.
وأفادت صحيفة "kick442" الجنوب أفريقية، الجمعة، أن إيتو سيوزع جوائز خلال الحفل المقرر عقده يوم الثلاثاء المقبل في مصر بمدينة الغردقة.
وكان صامويل إيتو تم اختياره لحمل كأس الأمم الأفريقية في المباراة النهائية لـ"كان 2019" في مصر، ليضعه على حافة ملعب المباراة قبل بداية النهائي.
وينافس محمد صلاح نجم ليفربول على حصد جائزة أفضل لاعب أفريقي، بينما يتواجد طارق حامد لاعب الزمالك بالقائمة المختصرة لأفضل لاعب داخل القارة.
يُذكر أن إيتو البالغ من العمر 38 عامًا الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي أربع مرات أعلن اعتزاله كرة القدم في أغسطس الماضي بعد مسيرة كروية حافلة.
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