مران الزمالك.. جلسة مطولة بين كارتيرون وعلاء.. وإراحة مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد الهواري:

واصل فريق الزمالك مرانه على ملعبه في ميت عقبه اليوم الجمعة؛ استعدادًا لمباراته المقبلة أمام نظيره طنطا.

الزمالك يلتقي نظيره طنطا يوم الأحد المقبل الموافق 5 يناير ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري.

وشهد المران انتظام حازم إمام، لاعب الزمالك؛ حيث خاض المران بشكل طبيعي بعد التعافي من الإصابة بشد في السمانة التي أبعدته عن مباراة أسوان الماضية.

وشارك اللاعب في التدريبات الجماعية بعد تأكد الجهاز الطبي من تعافيه من الإصابة.

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة مطولة بين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ومحمود علاء مدافع الفريق تضمنت الحديث معه عن بعض الأمور الفنية ومنحه تعليمات خاصة لتنفيذها خلال المران.

وكذلك عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق جلسة فنية مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق خلال تدريبات اليوم لإبداء بعض النصائح الفنية له وتنفيذ بعض الأدوار المطلوبة منه في المباريات الفترة المقبلة.

وأكد كارتيرون للاعب في نهاية المران على أهمية دوره في الفريق وأنه أحد العناصر الهامة في هجوم الفريق.

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وخضع مصطفى محمد مهاجم الفريق لتدريبات تأهيلية خاصة في جيمانيزيوم النادي؛ للإجهاد ومنحه الجهاز الفني راحة من التدريبات الجماعية

وانتظم محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق في التدريبات الجماعية من جديد بعد خوض برنامج تدريبي خاص في الفترة الأخيرة خلال اليومين الماضيين قبل مواجهة أسوان .

وشارك جنش في التدريبات الجماعية تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى، الذي يقود تدريبات الرباعي جنش ومحمد عواد وأبو جبل ومحمد صبحي.

وبدأ محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق بالانتظام في التدريبات الجماعية من جديد بعد خوض برنامج تدريبي خاص في الفترة الأخيرة خلال اليومين الماضيين قبل مواجهة أسوان .

وشارك جنش في التدريبات الجماعية تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى، الذي يقود تدريبات الرباعي جنش ومحمد عواد وأبو جبل ومحمد صبحي.

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ظهور حسين فيصل لاعب مواليد ٩٩ في التدريبات الجماعية للفريق.

ووضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني خطة لدعم الفريق الأول بالعناصر الموهوبة من قطاع الناشئين.

وشارك حسين فيصل في التدريبات برفقة زميله أحمد عيد الذي تم تصعيده للفريق الأول وشارك في مباراة أسوان الماضية والذي يلعب في مركز الظهير الأيمن.