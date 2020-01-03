زيسكو يستعد للزمالك بصفقة هجومية جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أعلن نادي زيسكو الزامبي تعاقده مع المهاجم الكونغولي كريس ماجولو ليصبح جاهزاً لمواجهة الزمالك في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويصطدم زيسكو بفريق الزمالك في القاهرة يوم الجمعة الموافق 10 يناير الجاري في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى بدوري الأبطال.

الزمالك تعادل في مباراة الجولة الثالثة على ملعب زيسكو بهدف لكل فريق، ليقتنص المركز الثاني في المجموعة خلف مازيمبي.

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ويتصدر مازيمبي برصيد 7 نقاط، وخلفه الزمالك برصيد 4 نقاط، ثم زيسكو وبريميرو دي أوجستو برصيد نقطتين لكل فريق.

وأعلن زيسكو أن مهاجمه الجديد الذي سيكون متاحاً في مواجهة الزمالك وقع على عقد جديد مدته موسمين.

وصرح رئيس نادي زيسكو يونايتد ريتشارد مولينجا عن صفقة فريقه الجديد قائلاً :"من الرائع التعاقد مع كريس ماجولو لمدة عامين، سيكون اللاعب دفعة قوية وفتاكة لهجومنا".

كما قام نادي زيسكو بتمديد تعاقده مع المهاجم الكيني الدولي جيسي جاكسون لعامين إضافيين، ضمن خطة النادي للحفاظ على نجومه.