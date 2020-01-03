رسميًا.. الزمالك يوقع عقودًا احترافية مع حسين فيصل وأحمد عيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي الزمالك رسميًا توقيع عقود احترافية مع حسين فيصل وأحمد عيد لاعبي فريق الناشئين، مساء اليوم الجمعة.

وأفاد الزمالك عبر موقعه الرسمي أن أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، أبرم عقودًا لحسين فيصل مواليد 1999 وأحمد عيد مواليد 2001 لمدة أربعة أعوام مقبلة.

وأكد مرتضى منصور رئيس النادي أن مجلس الإدارة يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الناشئين، ويوفر له الدعم الكامل باعتبار أنهم مستقبل النادي.

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وأشاد مرتضى بمستوى الظهير الأيمن أحمد عيد بعد مشاركته أساسيًا في مباراة أسوان بالدوري الممتاز، التي نال عنها إشادة الجهاز الفني، في ظل غياب حازم إمام للإصابة.

وشارك الثنائي حسين فيصل وأحمد عيد في مران الفريق الأول اليوم الجمعة، ووضع المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون خطة لدعم الفريق الأول بالعناصر الموهوبة من قطاع الناشئين.

يذكر أن الزمالك يستعد حاليا لمواجهة طنطا يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الأسبوع الـ12 للدوري المصري الممتاز.