مران الأهلي.. غياب صالح وإكرامي.. تأهيل الشحات.. ورمضان يواصل برنامجه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أدى رمضان صبحي لاعب الأهلي جلسة علاج طبيعي داخل مقر النادي بالجزيرة على هامش المران الذي أقيم ظهر اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة اف سي مصر المقرر لها مساء الأحد المقبل في الأسبوع الـ12 للدوري المصري الممتاز.

ويخضع صبحي لبرنامج علاجي بعد تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية، ويقوم بتنفيذ مرحلة العلاج الطبيعي والبرنامج التأهيلي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعية.

وشارك حسين الشحات في الجزء البدني من المران، قبل استكمال تدريباته التأهيلية تحت إشراف طارق عبدالعزيز اخصائي التأهيل بالنادي لتجهيزه للمشاركة الجماعية بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة أبعدته عن مواجهة مصر المقاصة.

وأدى محمود وحيد تدريبات منفردة وجلسة في الجيم وبعض الفقرات التأهيلية في ملعب التتش تحت إشراف طارق عبدالعزيز، للتخلص من شكواه بكدمة قوية في وجه القدم ليفضل خالد محمود طبيب الفريق عدم الاستعجال في عودته.

Advertisements

وواصل النيجيري جونيور أجايي المشاركة في التدريبات الجماعية، ليصبح جاهزا لخوض مباراة إف سي مصر بعد تعافيه من إجهاد العضلة الخلفية، بينما استمر غياب الحارس شريف إكرامي عن التدريبات بداعي إصابته في السمانة.

وأفاد مراسل الخليج 365 أن صالح جمعة غاب عن المران بسبب أداء الامتحانات.

وخصص المدير الفني السويسري رينيه فايلر فقرتين في نهاية المران لإنهاء الهجمات بشكل سليم والتصويب على المرمى، وقام بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لتنفيذ بعض التعليمات الفنية والفقرات التي يرغب في تنفيذها خلال المران.

يُذكر أن الأهلي يمتلك 27 نقطة في الدوري بعد الفوز في تسع مباريات يحتل بهم صدارة المسابقة المحلية.