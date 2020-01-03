"لن أخفق".. إبراهيموفيتش يوضح سبب عودته إلى ميلان

محمد اسماعيل - القاهرة - روما (د ب أ):

قال النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش إنه يشعر بأنه في بيته بعد العودة إلى صفوف فريق ميلان الإيطالي، مؤكدا أنه سيقدم كل ما لديه من أجل مساعدة الفريق على تجاوز معاناته هذا الموسم.

وجاء ذلك خلال حديث إبراهيموفيتش /38 عاما/ في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة لتقديمه أمام وسائل الإعلام، وذلك بعد يوم واحد من توقيع عقد لمدة ستة أشهر مع ميلان، الذي كان قد رحل عن صفوفه في عام 2012 .

وقال إبراهيموفيتش "سأكون أكثر نشاطا، فهكذا أنا. زملائي يعرفونني، ويعرفون كيف أتدرب وأعمل. أعتقد أن عليكم العمل كثيرا وبجدية وقوة. عليكم أن تكونوا قادرين على تحمل المعاناة."

وكان إبراهيموفيتش قد ساعد ميلان في الفوز بآخر لقب له في الدوري الإيطالي، في عام 2011، وقد سجل للفريق 56 هدفا خلال 85 مباراة على مدار موسمين.

وفي نوفمبر الماضي، أنهى إبراهيموفيتش موسما واحدا قضاه ضمن صفوف لوس أنجليس جالاكسي الأمريكي.

وقال إبراهيموفيتش إن باولو مالديني المدير الرياضي لميلان اتصل به بعد آخر مباراة له مع جالاكسي، وقد شعر بأنه مستعد للعودة من جديد إلى الفريق الإيطالي.

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وقال إبراهيموفيتش "في عمر الــ38 عاما، كانت لدي عروض أكثر من التي تلقيتها وأنا عمري 28 عاما. وقد اخترت ميلان... في هذا العمر لا تلعب من أجل المال وإنما من أجل التحدي."

وقبل استئناف منافسات الدوري الإيطالي مساء الأحد مع نهاية أجازة استمرت أسبوعين، يحتل ميلان المركز الحادي عشر، وقد أكد إبراهيموفيتش على ضرورة تركيز الفريق في كل مباراة على حدة.

وخسر ميلان مباراته الأخيرة، ضمن منافسات المرحلة السابعة عشر، أمام أتلانتا صفر / 5 ليتأخر بفارق 14 نقطة عن روما صاحب المركز الرابع، المؤهل لدوري أبطال أوروبا، التي توج ميلان بلقبها سبع مرات.

وقال إبراهيموفيتش "أرى أنه بإمكاننا تقديم ما هو أفضل. دائما ما أقول إن الأهداف تشبه الماراثون، حيث يجب عليك العمل كثيرا مع الثقة. التحدي هنا مختلف، حيث يجب علينا التحسن، وهذا هو سبب تواجدي هنا."

وأضاف إبراهيموفيتش أن تحقيق الانتصارات هو الهدف الرئيسي وأنه يجب على الفريق تقديم كل ما لديه من أجل الفوز ببطولة كأس إيطاليا، التي تشهد لقاء ميلان مع فريق سبال في دور الستة عشر في 15 يناير الجاري.

وتابع إبراهيموفيتش "لن أخفق لأنني مازلت أحب ما أفعله. وميلان لا يزال هو ميلان. ولا يمكن تغيير تاريخه. وقد تغير الفريق كثيرا منذ أن باعه (سيلفيو) برلسكوني (في عام 2017)."

وقال إبراهيموفيتش في حضور نجمي ميلان السابقين مالديني وزفونيمير بوبان "إنني نشيط وإيجابي ودائما أقدم كل ما لدي. ولو لم أكن أثق بذلك، ما كنت جئت إلى هنا مع هؤلاء الأساطير ."