مدرب الأهلي السابق لمصراوي: صالح جمعة سيشارك في حالة واحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد محمد يوسف، المدرب العام السابق للأهلي، أن صالح جمعة لاعب وسط الفريق في حاجة شديدة إلى مراجعة نفسه والوقوف عند أسباب استبعاده الدائم من حسابات السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق.

وأضاف يوسف، في تصريحات خاصة لمصراوي الجمعة: "صالح جمعة لاعب مميز ويمتلك إمكانيات جيدة للغاية، وعن نفسي كنت أستمتع به في التدريبات والمباريات وقت عملي داخل النادي".

وأكمل: "صالح يحتاج الآن إلى أن يقف مع نفسه حتى يستطيع العودة لحسابات فايلر من جديد".

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وأوضح: "ليس لديّ معلومات عن أسباب ابتعاده عن حسابات الجهاز الفني، لكن بشكل عام كرة القدم تحتاج للاعب الجاهز بدنيًا وفنيًا خاصة داخل فريق مثل الأهلي ينافس دائمًا على البطولات ولا يرضى بغير الفوز".

وأتم المدرب العام السابق للأهلي: "لو قاتل اللاعب في التدريبات خلال الفترة القادمة، وأعاد حساباته جيدًا مع نفسه، أنا متأكد أنه سيكون واحدًا ضمن التشكيلة الأساسية للفريق".

يذكر أن صالح جمعة (26 عاما) لا يلعب مع الأهلي تحت قيادة رينيه فايلر، رغم قيده في القائمة الأفريقية للفريق، وقد يرحل اللاعب عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.