خاص.. الزمالك يستعيد 3 لاعبين أمام طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

أكد مصدر بالجهاز الفني للزمالك أن الفريق سيستعيد خدمات ثلاثة لاعبين في المباراة المقبلة أمام طنطا، المقرر لها يوم الأحد القادم ضمن منافسات الأسبوع الـ12 للدوري المصري الممتاز.

وكشف المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي جاهزية الثلاثي عبدالله جمعة وحازم إمام ومحمود عبدالرازق شيكابالا لمواجهة طنطا بعد تعافيهم من الإصابة التي أبعدتهم مؤخرا عن المشاركة.

وأضاف أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، سيحسم في مران اليوم قرار عودتهم للقائمة من أجل تجهيزهم لمباراة زيسكو يونايتد الزامبي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وسيفقد الفريق الأبيض خدمات الثنائي طارق حامد وفرجاني ساسي أمام طنطا بداعي الإيقاف.

وجمع الزمالك 18 نقطة من 10 مباريات ليحتل المركز الرابع في الدوري بعد تحقيق الفوز الأول في آخر أربع جولات للمسابقة عقب تخطي فريق أسوان بثنائية نظيفة أمس الخميس.

يُذكر أن الزمالك سيستضيف زيسكو يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري الأبطال، التي جمع خلالها الفريق الأبيض أربع نقاط في أول ثلاث جولات.