تدريبات تأهيلية لمصطفى محمد

خضع مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات تأهيلية خاصة في جيمانيزيوم النادي وذلك بسبب الإجهاد ومنحه الجهاز الفني راحة من التدريبات الجماعية بسبب معاناته من نزلة برد قوية. النادي وذلك بسبب الإجهاد ومنحه الجهاز الفني راحة من التدريبات الجماعية بسبب معاناته من نزلة برد قوية. ويستعد الفريق لمواجهة طنطا يوم الأحد القادم بالجولة الثانية عشر من الدوري الممتاز.

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