جلسة بين كارتيرون وابن شرقي

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة فنية مع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق، خلال

تدريبات اليوم، لإبداء بعض النصائح الفنية له، وتنفيذ بعض الأدوار المطلوبة منه في المباريات الفترة المقبلة.

أكد كارتيرون للاعب في نهاية المران أهمية دوره في الفريق، وأنه أحد العناصر المهمة في هجوم الفريق.

يستعد الفريق لمواجهة طنطا، يوم الأحد المقبل بالجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز.