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حازم إمام ينتظم في التدريبات الجماعية

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انتظم حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق اليوم وخاض المران بشكل طبيعي

بعد التعافي من الإصابة بشد في السمانة التي ابعدته عن مباراة أسوان الماضية.
وشارك اللاعب في التدريبات الجماعية بعد تأكد الجهاز الطبي من تعافيه من الإصابة.
ويستعد الفريق لمواجهة طنطا يوم الأحد القادم بالجولة الثانية عشر من الدوري الممتاز.
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