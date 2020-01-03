جلسة بين كارتيرون ومحمود علاء خلال مران الزمالك

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مطولة بين الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، ومحمود علاء، مدافع الفريق، تضمنت الحديث معه عن بعض الأمورالفنية ومنحه تعليمات خاصة لتنفيذها خلال المران.
كما شهد مران الزمالك ظهور حسين فيصل، مواليد ٩٩ في التدريبات الجماعية، بعدما بدأكارتيرون في وضع خطة دعم الفريق الأول بالعناصر الموهوبة من قطاع الناشئين.
شارك حسين فيصل في التدريبات برفقة زميله أحمد عيد، الذي تم تصعيده للفريق الأول، وشارك في مباراة أسوان الماضية، الذي يلعب في مركز الظهير الأيمن.
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