جنش ينتظم في التدريبات الجماعية

بدأ محمود عبدالرحيم "جنش"، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الانتظام في التدريبات الجماعية من جديد بعد خوض برنامج تدريبي خاص في الفترة الأخيرة خلال اليومين الماضيين قبل مواجهة أسوان.

شارك جنش في التدريبات الجماعية، تحت قيادة عمرو عبدالسلام، مدرب حراس المرمى، الذي يقود تدريبات الرباعي جنش ومحمد عواد وأبو جبل ومحمد صبحي. بعد خوض برنامج تدريبي خاص في الفترة الأخيرة خلال اليومين الماضيين قبل مواجهة أسوان.شارك جنش في التدريبات الجماعية، تحت قيادة عمرو عبدالسلام، مدرب حراس المرمى، الذي يقود تدريبات الرباعي جنش ومحمد عواد وأبو جبل ومحمد صبحي.

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