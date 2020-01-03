زيدان يؤكد استبعاد هازارد من كأس السوبر الإسباني

أكد زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، غياب إيدين هازارد، عن كأس السوبر الإسباني، التي سيقام في السعودية، بسبب الإصابة التي تعرض لها.

أضاف زيدان، في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ريال مدريد وخيتافي، ضمن الجولة الـ19 من الليجا: "مشاركة هازارد في السوبر صعبة، هو لن يأتي معنا إلى السعودية".

تابع: "هو يواصل عملية تعافيه من الإصابة، أتمنى أن يعود إلى الملاعب بعد كأس السوبر، وأن يكون جاهزًا".

ويعاني هازارد بشرخ في كاحله الأيمن، أصيب بها خلال مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.