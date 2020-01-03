مزيكا: نركز على الجمل التكتيكية ورفع الكفاءة البدنية للاعبيين

قال مصطفى مزيكا، المدير الفنى لفريق الشرقية، نسعى للتركيز على بعض الجمل التكتيكية ورفع الكفاءة البدنية للاعبيين من أجل تحقيق الفوز واقتناص ٣ نقاط لمباراة الغد من أجل مواصلة المنافسة على الصعود إلى الدورى الممتاز "ب"، وخاصة أن الفارق أصبح بيننا وبين المتصدر ٧ نقاط.
وذكر مزيكا بأنه يسعى بالتنسيق مع
يشار إلى أن آخر لقاء للفريق الشرقاوي أنتهى بفوزه على غزل شبين على ملعبه بهدف مقابل لا شئ فى مباراة صعبة، الإ أن لاعبي الخيول استطاعوا حسم النقاط الثلاثة لصالحها .
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