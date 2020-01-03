مزيكا: نركز على الجمل التكتيكية ورفع الكفاءة البدنية للاعبيين

قال مصطفى مزيكا، المدير الفنى لفريق الشرقية، نسعى للتركيز على بعض الجمل التكتيكية ورفع الكفاءة البدنية للاعبيين من أجل تحقيق الفوز واقتناص ٣ نقاط لمباراة الغد من أجل مواصلة المنافسة على الصعود إلى الدورى الممتاز "ب"، وخاصة أن الفارق أصبح بيننا وبين المتصدر ٧ نقاط.

وذكر مزيكا بأنه يسعى بالتنسيق مع

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مجلس الإدارة برئاسة الدكتور مجدى عزت فى تدعيم الفريق الأول ببعض الأعبين الجدد الذين يمتازوا بمستويات مهارية عالية، وقد تم وضع أكثر من لاعب تحت الأختيار فى انتظار الدخول معهم فى مفاوضات عقب مباراة الغد والمقرر إقامتها أمام شباب أبو حماد في أستاد الزقازيق، وذلك في أخر مباريات الدور الأول، والاستعداد لمباريات الدور الثانى من أجل مواصلة المشوار من أجل تحقيق ما تحلم به الجماهير الصعود إلى دورى الممتاز "ب" في العام الجديد.

يشار إلى أن آخر لقاء للفريق الشرقاوي أنتهى بفوزه على غزل شبين على ملعبه بهدف مقابل لا شئ فى مباراة صعبة، الإ أن لاعبي الخيول استطاعوا حسم النقاط الثلاثة لصالحها .