كلوب مرشح لجائزة مدرب الشهر بالبريميرليج

أعلن الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، عن قائمة المدربين المرشحين لجائزة الأفضل في البريميرليج، عن شهر ديسمبر.
شهدت الترشيحات، وجود يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، ونايجل بيرسون، مدرب واتفورد، وأولي جونار سولشاير، مدرب
حصد يورجن كلوب جائزة أفضل مدرب عن شهور أغسطس، وسبتمبر، ونوفمبر، بينما حصد جائزة مدرب الشهر فرانك لامبارد عن شهر أكتوبر.
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